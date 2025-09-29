Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 28º
X
Somos Deporte

Murió Roscoe, el famoso perro de Lewis Hamilton: la desgarradora despedida

El piloto de Fórmula 1 lo anunció en su cuenta de Instagram. “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”, expresó.

Hoy 12:18
Roscoe Hamilton

Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1, sufrió la pérdida de su perro Roscoe. En un posteo de su cuenta de Instagram, el oriundo de Reino Unido anunció su muerte y conmocionó a sus seguidores al revelar cómo fueron sus últimos momentos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, expresó el deportista en un emotivo posteo que incluyó fotos.

Luego de estar cuatro días internado, luchando por su vida, Hamilton anunció en su cuenta de Instagram la triste decisión de dejar ir a Rosco: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí”.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años”, expresó Hamilton, aun sin poder creer la triste noticia de su mascota, quien falleció en la noche del domingo, en sus brazos.

Tras conocerse la dolorosa noticia, las cuentas de la Fórmula 1 sacaron también un comunicado oficial donde le brindaron el pésame al reconocido piloto y se pusieron a disposición de él. Hamilton correrá nuevamente el próximo domingo en el GP de Singapur.

TEMAS Lewis Hamilton

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  3. 3. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT