Zamora inauguró un moderno edificio en el Dpto. Mitre: “Seguiremos invirtiendo en educación”

El nuevo Agrupamiento N° 86.029 brindará formación técnica con orientación en Bienes y Servicios a estudiantes de parajes rurales. El gobernador destacó el compromiso docente y reafirmó la apuesta provincial por la igualdad educativa.

Hoy 12:52

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, encabezó este lunes la inauguración de la nueva sede del Agrupamiento N° 86.029, de la Escuela N° 462, con orientación en Bienes y Servicios, ubicada en el paraje Lote 24, en el departamento Mitre.

También participaron del corte de cintas la ministra de Educación, Mariella Nassif, y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

A su arribo, las autoridades fueron recibidas por el intendente de Pinto, Jorge Leguizamón.

Seguidamente, se trasladó a la nueva sede educativa, en donde fueron recibidos por el rector del Agrupamiento, Ramón Chávez.

Cabe destacar que al establecimiento asisten 32 alumnos de los parajes Lote 24, El Centella, Promesa y El Tropezón. La institución, que cuenta con el servicio de internet, fue provista de mobiliario, equipamiento pedagógico, equipos de sonido, computadoras y elementos necesarios para dos salas de industrialización.

También fueron habilitadas las dependencias administrativas, tres aulas, laboratorio, biblioteca, sala de audiovisuales y cocina-comedor.

Durante el recorrido, el gobernador, al igual que Silva Neder y Elías Suárez, pudieron dialogar con los alumnos y docentes, a quienes agradecieron por su compromiso.

A su turno, el rector agradeció al gobernador Zamora por hacer realidad este anhelo que marcará un verdadero salto en la calidad educativa para los estudiantes de la zona, quienes tienen acceso a las mismas herramientas pedagógicas, como en toda la provincia.

En su discurso, Zamora felicitó a los docentes por su trabajo y resaltó su vocación que permite mantener durante todo el clico lectivo las puertas abiertas en las escuelas.

“La igualdad educativa tiene que ver con el compromiso de brindar acceso a los niños con las herramientas necesarias”, ratificó Zamora, quien además aseguró: “Desde el Gobierno provincial vamos a seguir invirtiendo en educación”.