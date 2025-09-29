Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 28º
X
Locales

Zamora inauguró un moderno edificio en el Dpto. Mitre: “Seguiremos invirtiendo en educación”

El nuevo Agrupamiento N° 86.029 brindará formación técnica con orientación en Bienes y Servicios a estudiantes de parajes rurales. El gobernador destacó el compromiso docente y reafirmó la apuesta provincial por la igualdad educativa.

Hoy 12:52
Zamora

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, encabezó este lunes la inauguración de la nueva sede del Agrupamiento N° 86.029, de la Escuela N° 462, con orientación en Bienes y Servicios, ubicada en el paraje Lote 24, en el departamento Mitre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron del corte de cintas la ministra de Educación, Mariella Nassif, y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

Zamora Zamora

A su arribo, las autoridades fueron recibidas por el intendente de Pinto, Jorge Leguizamón.

Seguidamente, se trasladó a la nueva sede educativa, en donde fueron recibidos por el rector del Agrupamiento, Ramón Chávez.

Cabe destacar que al establecimiento asisten 32 alumnos de los parajes Lote 24, El Centella, Promesa y El Tropezón. La institución, que cuenta con el servicio de internet, fue provista de mobiliario, equipamiento pedagógico, equipos de sonido, computadoras y elementos necesarios para dos salas de industrialización.

También fueron habilitadas las dependencias administrativas, tres aulas, laboratorio, biblioteca, sala de audiovisuales y cocina-comedor.

Durante el recorrido, el gobernador, al igual que Silva Neder y Elías Suárez, pudieron dialogar con los alumnos y docentes, a quienes agradecieron por su compromiso.

A su turno, el rector agradeció al gobernador Zamora por hacer realidad este anhelo que marcará un verdadero salto en la calidad educativa para los estudiantes de la zona, quienes tienen acceso a las mismas herramientas pedagógicas, como en toda la provincia.

En su discurso, Zamora felicitó a los docentes por su trabajo y resaltó su vocación que permite mantener durante todo el clico lectivo las puertas abiertas en las escuelas.

“La igualdad educativa tiene que ver con el compromiso de brindar acceso a los niños con las herramientas necesarias”, ratificó Zamora, quien además aseguró: “Desde el Gobierno provincial vamos a seguir invirtiendo en educación”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  3. 3. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT