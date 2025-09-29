La Municipalidad de La Banda invita a participar de un taller sobre menopausia en adultos mayores

La capacitación estará a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, ginecóloga y mastóloga.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, invita a toda la comunidad a participar del Taller de Menopausia, síntomas y tratamiento en adultos mayores, que se realizará el próximo martes 8 de octubre a las 8:30 en el Cine Teatro Renzi (Av. Besares 152).

La capacitación estará a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, ginecóloga y mastóloga. La propuesta busca ofrecer un espacio de información, acompañamiento y diálogo, destinado especialmente a mujeres adultas mayores, pero abierto a toda persona interesada en comprender y acompañar este proceso natural.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: bit.ly/InscripcionMenopausiaySexualidadLB o por WhatsApp al 3855792997. Los cupos son limitados.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que estas acciones forman parte de las políticas de promoción de la salud impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que buscan garantizar acceso a información confiable y acompañamiento profesional en cada etapa de la vida.