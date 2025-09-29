"Hay posibilidades de que Javier Milei venga a Santiago del Estero el 13 de octubre"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Laura Godoy.

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Laura Godoy, afirmó en diálogo con Radio Panorama que existe la posibilidad de que el presidente Javier Milei llegue a Santiago del Estero el próximo 13 de octubre, en el marco de la campaña electoral.

“Hay posibilidades de que Javier Milei venga a Santiago del Estero para que nos acompañe. Es importante para nosotros, reforzando nuestro partido y dando ese toque académico, confirmando que somos la única oposición. Es el único con un proyecto a largo plazo y el único que está cumpliendo todas las expectativas de los argentinos”, señaló la dirigente.

Godoy subrayó que el equilibrio fiscal constituye “la columna vertebral del gobierno” y que “es innegociable”. En ese sentido, destacó el esfuerzo de los ciudadanos para sostener el esquema económico que permita el crecimiento: “Tiene que existir una economía ordenada para poder crecer, y con el esfuerzo de todos a partir de ahora vamos a empezar a ver los resultados”.

La candidata señaló que Milei, al provenir del ámbito académico y no de la política, “debe corregir ciertas actitudes porque se lo debe al pueblo”, y remarcó que las reformas que impulsa el oficialismo “necesitan diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Congreso”.

En relación con la situación provincial, indicó que el ajuste estuvo acompañado de asistencia social, pero que es necesario fortalecer el desarrollo privado: “El 80% de los santiagueños cobra planes y asignaciones actualizadas a la inflación; en ningún momento la provincia estuvo abandonada. Pero necesitamos actividad privada que no viva solo de aportes nacionales, para alcanzar libertad económica, independencia y mejor calidad de vida en el lugar donde se trabaja”.

Finalmente, valoró la relación internacional con Estados Unidos, a la que calificó como estratégica: “Tener como aliado a Estados Unidos es un orgullo porque creen que Argentina va a tener seguridad. Es muy importante”.