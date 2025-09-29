La Justicia Federal falló a favor de la provincia y frenó las suspensiones a pensiones por discapacidad

El juez federal Guillermo Molinari hizo lugar al amparo presentado por el Gobierno provincial y ordenó detener las bajas de pensiones por discapacidad aplicadas por la ANDIS.

Hoy 13:55

La Justicia Federal se expidió a favor de un amparo presentado por el Gobierno provincial y ordenó frenar las bajas y suspensiones de pensiones por discapacidad que venía aplicando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el marco de la política de ajuste impulsada por la administración de Javier Milei.

El juez federal Guillermo Molinari confirmó a Diario Panorama que ya firmó el fallo que resultó favorable al planteo presentado por la provincia.

La medida judicial se enmarca en una presentación realizada en consonancia con otras jurisdicciones del país, que denunciaron irregularidades en las auditorías utilizadas como criterio para dar de baja pensiones.