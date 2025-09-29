Zamora inauguró un jardín de infantes y entregó viviendas sociales en Pinto

“Vamos a seguir construyendo hasta que no quede ninguna familia sin un techo digno”, afirmó el mandatario.

Hoy 14:02

El gobernador Gerardo Zamora, junto con el vicegobernador, Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, visitó este lunes la ciudad de Pinto, cabecera del departamento Aguirre, donde inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes “Travesuras” y entregó viviendas sociales amobladas a familias que se encontraban en situación de vulnerabilidad habitacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También formaron parte de la comitiva oficial los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Obras Públicas, Aldo Hid. Además de la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, y la secretaria técnica de Relaciones Públicas e Institucionales del Ipvu, Sara Ayuch Tarchini, quienes fueron recibidos por el intendente Jorge Leguizamón.

En el domicilio de Marina Coria se realizó el corte de cintas y la entrega simbólica de llaves a los beneficiarios de las viviendas sociales, cuya construcción fue financiada a través del Ministerio de Desarrollo Social, y contó con la colaboración para la ejecución de la Municipalidad de Pinto.

Posteriormente, el gobernador visitó el jardín de infantes anexo del Colegio “Nuestra Señora del Carmen LL 77”, que recibió equipamiento por parte del Gobierno Provincial para que los niños y niñas puedan recibir una educación de calidad, en las mismas condiciones que cualquier otra institución.

El mandatario compartió un grato momento con los alumnos de los diferentes niveles y con los docentes encabezados por la directora de la institución, Patricia Analía Porcel, quien expresó su profundo agradecimiento en nombre de toda la comunidad.

La actividad oficial prosiguió con la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Municipal “Travesuras”, donde las autoridades recibieron la bienvenida de la directora, Mónica Ledesma, con quien hicieron el recorrido por las nuevas aulas, un salón de usos múltiples y demás áreas que albergan a 75 niños de 3, 4 y 5 años.

La superficie total intervenida abarca aproximadamente 335 metros cuadrados de edificio diseñado para que los alumnos puedan desarrollar, acompañados por sus docentes, todas las actividades pedagógicas conforme a las necesidades de su etapa de formación.

En su discurso, el titular del Poder Ejecutivo destacó la importancia de seguir avanzando en la ejecución de obras y provisión de todos los elementos necesarios para que los alumnos puedan contar con las herramientas adecuadas para recibir una educación en las mejores condiciones, sin hacer distinciones entre estudiantes de las ciudades y la ruralidad.

Asimismo, el mandatario resaltó la continuidad del programa de viviendas sociales que lleva más de 32.000 entregadas de forma totalmente gratuita para todas las familias santiagueñas en estado de vulnerabilidad.

Por otro lado, remarcó que pese a la dificultades económicas del país que impactan en especialmente en las provincias con fuertes recortes que afectan la obra pública, “podemos asegurar que este programa solidario que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social no se va a detener”, motivo por el cual convocó a todas las organizaciones no gubernamentales a sumarse a este plan solidario de obras “hasta que no quede ninguna familia santiagueña sin el techo digno”.

Finalizando, Zamora dejó un afectuoso saludo a los docentes rurales, quienes celebraron su día el 28 de septiembre, y expresó su sincero agradecimiento “a todos los trabajadores de la educación en general por mantener las escuelas abiertas y con ello contribuir con el futuro de nuestra patria”.