Gerardo Zamora inauguró el nuevo Hospital Zonal de la ciudad de Pinto

El gobernador junto a demás autoridades provinciales, dejó inaugurado este lunes la obra que permitirá elevar notablemente el nivel de prestación a los pobladores del departamento Aguirre y gran parte del sur santiagueño.

Hoy 14:39

El gobernador Gerardo Zamora dejó oficialmente inaugurado este lunes el nuevo edificio del Hospital Zonal de la ciudad de Pinto, obra que permite elevar notablemente el nivel de prestación a los pobladores del departamento Aguirre y gran parte del sur santiagueño.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Obras Públicas, Aldo Hid y de Salud, Natividad Nassif.

También el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, y la secretaria de Relaciones Públicas e Institucionales del Ipvu, Sara Ayuch Tarchini, junto con el director del hospital local, César Ganem, entre otros.

El nuevo centro asistencial cuenta con 4.510 metros cuadrados de superficie cubierta y está diseñado para optimizar la atención sanitaria regional.

La planta baja concentra las áreas críticas y de mayor demanda: Admisión y atención al público, hall central en doble altura, conectado con salas de espera y consultorios externos (clínicos, odontología, ginecología, obstetricia, kinesiología y rehabilitación). APS (Atención Primaria de la Salud) con acceso propio y articulación funcional con el resto del hospital. Farmacia hospitalaria con depósito y área de entrega. También sala de diagnóstico por Imágenes, tomografía computada, ecografía, mamografía, rayos X y endoscopía. Internación general: 30 camas distribuidas en habitaciones con sanitarios privados y gases medicinales, organizadas en torno a un patio verde parquizado que mejora la estadía de pacientes y visitantes. Además de guardia y emergencias con accesos diferenciados para peatones y ambulancias; incluye triaje, shock room, consultorios, internación abreviada, quirófano limpio y áreas de parto. Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con tres camas, sala de monitoreo y espacios auxiliares. Servicios técnicos y logísticos: cocina y comedor de personal, lavandería, sala de gases medicinales, subestación transformadora y vestuarios para personal.

Por su parte, la planta alta concentra funciones de gestión, docencia y consultas programadas: Dirección, vicedirección y administración. Consultorios adicionales de odontología, ginecología, entre otros. Laboratorio bioquímico con box de extracción. Sala de capacitación y formación para profesionales y pasantes. Espacios de espera en doble altura con visuales hacia el hall principal, reforzando la conexión espacial y la transparencia institucional.

Es importante destacar que esta obra fortalece la red pública de salud, mejorando la infraestructura y los servicios con un enfoque integral y contemporáneo.

Luego de realizar el recorrido por las instalaciones provisto con equipo de última tecnología, el gobernador resaltó que este moderno hospital es parte de seis que se vienen inaugurando en estos días. “Tienen todos las mismas características, grandes dimensiones y equipamiento de última generación”, afirmó.

Adelantó, además, que en los próximos días el Hospital de Pinto contará con un tomógrafo funcionando en plenitud.

En otro orden, Zamora ponderó la educación y la salud como dos pilares fundamentales de la sociedad argentina. “Permitir el acceso a estos dos bienes preciados de nuestra sociedad no solamente significan movilidad social con dignidad, sino que significan también progreso y desarrollo para nuestra patria”, señaló.

“Santiago del Estero, además de reclamar federalismo, aporta y de hecho que en los últimos años nos hemos convertido en una de las grandes provincias exportadoras, traemos más dólares al país de lo que gastamos”, dijo en otro tramo de su mensaje.

Agregó: “Este hospital significa la posibilidad de tener la infraestructura necesaria para el progreso de nuestra provincia, es decir que exista desarrollo y progreso con crecimiento, pero con posibilidades para todos y el hospital se enmarca en esa situación. Lo más importante es que debemos establecer políticas públicas que se vayan convirtiendo en políticas de Estado y eso es un deber de todos, es un deber de que todos los proyectos sean de unidad, que el individualismo tampoco afecte la vida y solidaridad de este país y de nuestra provincia”.

Para concluir, el mandatario pidió la unidad de todos los santiagueños. “Nosotros tenemos que pensar que somos un pueblo solidario, un pueblo que tiene en sí, un corazón y un espíritu de mirar hacia el otro y generar las condiciones para que todos nos desarrollemos”, expresó.