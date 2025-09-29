Vélez se lo dio vuelta a Atlético Tucumán y quedó como escolta de Riestra

El Fortín venció por 3-1 al Decano en Liniers con un doblete de Braian Romero y el restante de Diego Valdés. La visita se había puesto en ventaja gracias a un blooper de Magallán.

Hoy 22:41

Después de la dura eliminación en la Copa Libertadores, Vélez volvió a sonreír en el Torneo Clausura con una victoria 3-1 sobre Atlético Tucumán, en el partido correspondiente a la décima fecha. El Fortín, con varias ausencias, mostró carácter en el José Amalfitani y quedó a solo un punto de Riestra, su próximo rival y líder del Grupo B.

El encuentro tuvo un inicio inesperado. A pesar del dominio de Vélez, un blooper de Lisandro Magallán derivó en el tanto de Mateo Bajamich, que adelantó al Decano. Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar y, antes del descanso, Braian Romero, quien regresaba al once titular, se despachó con un doblete que dio vuelta el resultado.

En el tramo final del partido, el equipo de Barros Schelotto aseguró la victoria gracias a Diego Valdés, que marcó su primer gol desde su llegada al club y selló el 3-1 definitivo. Con este triunfo, Vélez se mantiene en la pelea por la cima y ahora apunta al duelo decisivo frente a Riestra, que puede definir el liderazgo del grupo.