Zamora felicitó a la policía santiagueña por el histórico secuestro de cocaína en Malbrán

El mandatario provincial resaltó el profesionalismo de los efectivos que interceptaron una camioneta con 535 panes de cocaína y valoró el uso de tecnología que permitió asestar “un fuerte golpe al narcotráfico en el país”.

Hoy 15:07

El gobernador Gerardo Zamora felicitó públicamente a la Policía de Santiago del Estero luego del operativo realizado en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, donde se secuestraron 594 kilos de cocaína distribuidos en 535 panes ocultos en el interior de tachos de 200 litros que eran transportados en una camioneta.

“Mis felicitaciones a la Policía de la Provincia, y en especial a los miembros que actuaron hoy en un procedimiento de rutina de un control caminero, descubriendo un cargamento en ruta, que transitaba desde Salta, aparentemente a Rosario u otro lugar del sur del país”, expresó Zamora en sus redes sociales.

El mandatario subrayó que este accionar demuestra “no solo la capacidad en cumplir con la responsabilidad en cuanto a la jurisdicción provincial, como lo es el delito de narcomenudeo, sino también el compromiso para colaborar en la lucha contra el narcotráfico (de jurisdicción federal)”.

Asimismo, destacó la importancia de la capacitación y el equipamiento de la fuerza policial, en particular el uso de escáneres de última generación que permitieron detectar el cargamento. “Viene dando muy buenos resultados en el combate contra este flagelo”, sostuvo.

Finalmente, Zamora ponderó el desempeño de los efectivos que encabezaron el procedimiento: “Es muy importante reconocer el cumplimiento responsable de nuestros policías provinciales, cuando en casos como el de hoy —por el volumen de droga secuestrada— implica un fuerte golpe al narcotráfico en nuestro país”.