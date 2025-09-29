Se conoció cuál fue el insulto de Maxi Salas al juez de línea por el que fue expulsado ante Riestra

El delantero Millonario vio la tarjeta roja en el segundo tiempo de la caída por 2-1 en el Monumental.

Hoy 15:09

El delantero de River, Maximiliano Salas, recibió una expulsión directa en el encuentro ante Deportivo Riestra tras insultar al juez de línea, y estará suspendido al menos por dos fechas del campeonato. El episodio se dio en un momento crítico para el equipo de Marcelo Gallardo, que atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas.

La jugada ocurrió cuando Salas protestó de manera desmedida contra un fallo arbitral. Según el parte del juez principal, Pablo Echavarría, el atacante le gritó al asistente: “Le dijo la c… de tu madre”. Como el intercomunicador de Gualtieri estaba encendido, Echavarría escuchó con claridad el insulto y mostró la tarjeta roja inmediata, sin mediar explicaciones.

El delantero se retiró del campo aplaudido por los hinchas, pero su baja será un golpe sensible para el Millonario, que no podrá contar con él en los próximos compromisos de Liga Profesional, ante Rosario Central y Sarmiento. El castigo podría agravarse si el Tribunal de Disciplina evalúa el informe arbitral y decide aumentar la sanción.

De todos modos, Salas sí estará disponible para el duelo del próximo jueves ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, ya que las suspensiones en torneo local no tienen correlación con la copa. Será un partido especial para el delantero, que tuvo una conflictiva salida de la Academia a mediados de año.