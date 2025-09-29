La marca negativa que alcanzó River tras la derrota ante Deportivo Riestra en el Monumental

El Millonario perdió 2-1 como local y acentuó su mal presente.

River perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura, y profundizó su mal momento con la cuarta derrota consecutiva, una racha negativa que no sufría desde 2010.

El equipo de Marcelo Gallardo arrastra este mal presente desde la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en Núñez (1-2). Luego, cayó por el torneo local frente a Atlético Tucumán (0-2) y nuevamente contra el conjunto brasileño en San Pablo (1-3). La derrota de este domingo frente al Malevo (1-2) completó la seguidilla adversa.

La última vez que River había perdido cuatro partidos al hilo fue hace 15 años, bajo la conducción de Leonardo Astrada como entrenador y con Gallardo aún como jugador. En aquella oportunidad, las caídas fueron frente a Boca, Argentinos Juniors, Lanús y Newell’s.

El próximo desafío para el Millonario será una verdadera final: el jueves enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el Gigante de Arroyito de Rosario, desde las 18.00, con la obligación de reaccionar para cortar la racha y recuperar confianza.