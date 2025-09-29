El calendario de Boca para clasificarse a la Libertadores: el clásico con River y tres cruces más de local

La derrota ante Defensa y Justicia por 2-1 dejó al Xeneize en zona de Sudamericana, pero aún le quedan seis duelos para volver a disputar la Libertadores.

Hoy 15:58

La derrota de Boca por 2-1 ante Defensa y Justicia no fue una más. El Xeneize cortó una racha de seis partidos invictos y, además, cayó al cuarto puesto de la tabla anual, quedando en zona de Copa Sudamericana, ya que Argentinos Juniors ocupa el tercer lugar y accedería al repechaje de la Copa Libertadores 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto de Miguel Ángel Russo, que no disputa la fase principal del certamen continental desde hace dos años, tiene solo dos caminos claros para regresar: finalizar entre los tres primeros de la tabla anual o consagrarse campeón del Torneo Clausura. Existe la posibilidad de un cupo extra, pero dependerá de que equipos como Rosario Central, River o Argentinos —que hoy están por encima en la clasificación— se coronen en el Clausura o en la Copa Argentina, competencia en la que Boca ya no participa.

Por esta razón, los seis partidos restantes serán decisivos para el Xeneize. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para asegurarse el boleto a la Libertadores sin la necesidad de levantar el título. Boca jugará cuatro de esos compromisos en la Bombonera, un factor que podría ser clave para sostener la ilusión.

El primer desafío será el próximo domingo a las 19 ante Newell’s, un rival que atraviesa un mal presente con Cristian Fabbiani como DT. Luego visitará a Barracas Central el 11 de octubre desde las 14:30, equipo que pelea en la parte alta de la Zona A. Más tarde recibirá a Belgrano, que levantó su nivel con Ricardo Zielinski, y después tendrá una salida difícil a La Plata para enfrentar a Estudiantes, decidido a enfocarse en el campeonato local.

La anteúltima fecha marcará un cruce trascendental: Boca recibirá a River en la Bombonera, en un partido que podría definir gran parte del año. El duelo, previsto para noviembre tras las elecciones, será determinante tanto en lo anímico como en la tabla. Finalmente, los de Russo cerrarán el Clausura como locales frente a Tigre, justo antes de los playoffs.

El camino no será sencillo, pero la incógnita ya está planteada: ¿podrá Boca volver a la Copa Libertadores, el torneo que más ilusiona a sus hinchas?