Preocupación en Boca: podría perder a Paredes en la recta final del Clausura

Los dos amistosos de la Selección, para los cuales el volante ya fue reservado por Scaloni, amenazan con dejar al Xeneize sin su as de espadas justo cuando define su futuro en el Torneo Clausura y en la tabla anual.

Hoy 17:04

El Xeneize enfrenta un escenario complejo de cara a la recta final del Torneo Clausura y la definición de la Copa Libertadores 2026: Leandro Paredes, uno de los puntos altos y figura excluyente del equipo, corre riesgo de perderse al menos un partido clave debido a su convocatoria a la Selección Argentina.

Argentina tiene programados dos amistosos en octubre: el 10 ante Venezuela en Miami y el 13 contra Puerto Rico en Chicago. En caso de confirmarse la citación, Paredes no estaría disponible para el choque del sábado 11 de octubre frente a Barracas Central, justo en un momento decisivo del campeonato, cuando Boca busca sumar para mantenerse en la pelea por los playoffs y la clasificación a la Libertadores.

El problema no termina allí: desde Chile se informó que Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron reservados por la Roja, mientras que Milton Delgado, titular en la consideración de Russo, se encuentra jugando el Mundial Sub 20 con Argentina, lo que también podría restar opciones al técnico.

La ausencia de Paredes se suma al desgaste físico y logístico que implicará su viaje a Estados Unidos y el regreso para el partido siguiente, ante Belgrano el 19 de octubre. Aunque se espera que pueda reintegrarse para ese encuentro, la planificación de Miguel Ángel Russo deberá ser cuidadosa, pensando también en el Superclásico del 9 de noviembre y el cierre del torneo contra Tigre.

En este contexto, el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para suplir al mediocampista, clave en la estructura del equipo. La buena noticia es que Ander Herrera, que volvió a jugar contra Defensa y Justicia, se perfila como una opción concreta para cubrir la vacante.

Boca enfrenta así un tramo decisivo del torneo, en el que cada punto será vital tanto para llegar a los playoffs como para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.