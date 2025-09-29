Operativo policial en Añatuya contra ruidos molestos: secuestraron 20 motos preparadas para picadas

La Policía desplegó un fuerte dispositivo durante la noche del domingo y madrugada del lunes, en respuesta a reiteradas denuncias de vecinos. Varios jóvenes fueron demorados tras resistirse al procedimiento.

Hoy 17:19

Un amplio operativo policial se llevó a cabo en la ciudad de Añatuya, con el objetivo de controlar los ruidos molestos provocados por motocicletas y picadas ilegales que se venían registrando en distintos puntos de la ciudad.

El despliegue, que contó con la participación de diversas divisiones de la Departamental 13, se realizó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en calles y avenidas estratégicas, atendiendo a las denuncias reiteradas de los vecinos.

Como resultado, los efectivos secuestraron alrededor de 20 motocicletas que no estaban en condiciones de circular. Entre las irregularidades detectadas se mencionaron escapes “libres”, falta de luces y espejos, ausencia de cascos, rodados preparados para competencias ilegales y documentación incompleta.

En algunos casos, los conductores —en su mayoría adolescentes y jóvenes— ofrecieron resistencia e incluso reaccionaron con violencia contra los efectivos, lo que derivó en que varios de ellos fueran demorados.

Desde la Policía destacaron que este tipo de procedimientos continuarán en el futuro con el fin de ordenar el tránsito, evitar las picadas clandestinas y reducir los ruidos molestos que afectan la tranquilidad de los vecinos durante la madrugada.