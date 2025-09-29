Investigan en Añatuya a una joven acusada de clonar una billetera virtual y estafar a un anciano por 7 millones de pesos

Un anciano de 85 años denunció que una mujer de su entorno, identificada con el apellido Álvarez, habría obtenido sus datos personales y transferido la millonaria suma a otra cuenta. La Policía trabaja en la causa.

Hoy 17:25

Un grave caso de estafa virtual salió a la luz en la ciudad de Añatuya, donde un hombre de 85 años denunció haber sido víctima de un fraude que le significó la pérdida de 7 millones de pesos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia presentada en la Comisaría N°41, la sospechosa sería una joven identificada con el apellido Álvarez, mayor de edad, con quien la víctima mantenía una relación de amistad. Aprovechando esa cercanía, la mujer habría conseguido acceder a los datos de la billetera virtual del anciano y, de esta manera, concretó una transferencia a otra cuenta por la millonaria suma.

El hombre advirtió la maniobra al revisar sus movimientos financieros y, al descubrir la falta del dinero, decidió radicar la denuncia en sede policial.

De acuerdo a fuentes de la investigación, la acusada aún no fue detenida, mientras la Justicia y la Policía avanzan en la recolección de pruebas para determinar responsabilidades en el hecho.