La felicidad de Tomás Mines y Facundo Flores tras el título conseguido con Comercio

El Tripero se quedó con la Copa “60 años de Canal 7” tras vencer a Sportivo Fernández y los protagonistas expresaron sus sensaciones.

Hoy 18:53

Este domingo, Comercio se coronó campeón del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” tras vencer a Sportivo Fernández en la definición por penales. Tras la consagración, los jugadores Tomás Mines y Facundo Flores compartieron su felicidad en exclusiva con Noticiero 7.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Reviví la consagración de Comercio en el Torneo Clausura “Copa 60 años de Canal 7”

Mines destacó el esfuerzo colectivo: “Sabíamos que iba a ser un partido trabado, pero estábamos confiados que lo íbamos a lograr y gracias a Dios el título quedó en casa. Fuimos a buscar el empate con mucho sacrificio y lo conseguimos. En los penales ya es cuestión de suerte. Desde que empezó todo esto nos propusimos conseguir esto y se nos dio. Estos son mis partidos, se me dé o no el gol voy a luchar siempre, el grupo estuvo unido siempre, más que un grupo es una familia”.

Te recomendamos: Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"

Por su parte, Flores resaltó el compromiso y la humildad del equipo: “Estamos muy contentos, merecidamente somos los campeones. Me perdí algunos partidos por lesión, pero me tocó entrar algunos minutos y casi se me da. Estaba escrito que era para nosotros, teníamos que dejar todo para que la Copa quede aquí. En el penal fui decidido a patear fuerte. La humildad del equipo y el sacrificio desde el principio ahí están, los frutos y merecidamente somos campeones”.