Tensión cambiaria: el Tesoro compró US$500 millones y las reservas superaron los US$41.000 millones

Así lo confirmaron asesores del Ministerio de Economía. El viernes pasado, Luis Caputo confirmó que se adquirieron US$1345 millones.

Hoy 19:11

El Tesoro compró US$500 millones para sumar a las reservas, que se mantienen por encima de los US$41.000 millones. Lo confirmó el asesor del ministro Luis Caputo, Felipe Núñez, a través de las redes sociales.

El viernes pasado, el titular de la cartera económica confirmó que se adquirieron US$1345 millones, luego de que el jueves el Tesoro comprara el 25% de lo liquidado por el campo.

De todas formas, en la variación de este lunes, las reservas brutas registraron una caída de US$116 millones. El viernes habían cerrado en US$41.238 millones y hoy, en US$41.122. Esta baja responde a varios pagos que el Gobierno tenía pendiente, como al Club de París, el BID y el CAF.

Se espera que mañana también impacten algunos movimientos negativos que suele haber a fin de mes, explicaron fuentes de Economía.

“Tras la fuerte caída registrada en la semana anterior, en la que el BCRA había vendido más de US$1100 millones para evitar que el tipo de cambio nominal superara el techo de la banda, la medida de eliminar las retenciones agrícolas hasta el 31 de octubre o hasta completar el cupo de US$7000 millones –para las de carnes bovina y aviar no hay cupos– generó un aluvión de oferta en el mercado de cambios que no solo permitió que el tipo de cambio cayera y se alejara del techo de la banda, sino que también posibilitó que el Tesoro comprara divisas y que el BCRA mejorara su posición de reservas", señalaron desde la consultora Cohen.

El Ministerio de Economía no participa del mercado cambiario “por pantalla” porque no tiene autorización para operar directamente, dado que no es una entidad financiera. Por el contrario, puede acordar transacciones cambiarias por fuera, en lo que se conoce como “operaciones en bloque” o “block trades”.

De acuerdo a su cálculo, la semana pasada el agro liquidó US$3640 millones y el Tesoro compró US$1700 millones que, sumado a otras operaciones, permitió que las reservas internacionales aumentaran en US$1974 millones, cerrando el viernes con un stock bruto de US$41.238 millones, al tiempo que las netas quedaron con un saldo negativo de US$6500 millones.

En ese sentido, plantearon: “Esperamos que esta dinámica continúe en los primeros días de esta semana, dado que el agro debe liquidar los US$2900 millones restantes y el Tesoro aprovecharía esta oferta para seguir aumentando sus depósitos en moneda extranjera, que llegan a US$2300 millones”.