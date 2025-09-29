La Fundación Mujer celebrará el Mes Rosa con una agenda de actividades para concientizar sobre el cáncer de mama

Con el objetivo de conmemorar el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, desde la fundación invitan a la comunidad a participar de todas las actividades alusivas a la temática.

Con el inicio de octubre, la Fundación Mujer lanzará el Mes Rosa, una campaña destinada a sensibilizar a la comunidad sobre el cáncer de mama y la importancia de su detección temprana. Durante todo el mes se llevarán a cabo diversas propuestas abiertas al público que combinarán información médica, actividades recreativas y espacios culturales.

El cronograma comenzará este miércoles 1 de octubre, a las 9 horas, con el lanzamiento oficial del programa del Mes del Cáncer de Mama. En tanto, el viernes 3 de octubre, a las 8, se desarrollarán las Jornadas de Mastología en el Consejo de Médicos, destinadas a profesionales de la salud y público interesado.

El domingo 12 de octubre, a las 18, se realizará una caminata saludable que partirá desde la retreta de Plaza Libertad hasta el Paseo de la Mujer, ubicado en Nicolás Heredia y Prensa Argentina, en el Parque Aguirre. La jornada cerrará con música en vivo, muestra de artes plásticas, food trucks y una masterclass de zumba.

El calendario también contempla la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama el domingo 19 de octubre, fecha en la que se busca reforzar el mensaje de prevención y acompañamiento a las personas que atraviesan esta enfermedad. Al día siguiente, lunes 20 de octubre, de 8 a 19, la Fundación instalará un stand en Plaza Libertad, donde se brindará información, mamografías y turnos gratuitos para estudios de control.

Desde la organización destacaron que estas actividades no solo buscan informar, sino también generar un espacio de encuentro y apoyo comunitario. “El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser tratado con éxito; por eso insistimos en la importancia de los controles periódicos”, remarcaron desde la Fundación Mujer.

Con esta agenda, la institución invita a toda la comunidad a participar y sumarse a la concientización en el marco del Mes Rosa.