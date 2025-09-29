El Dr. David Jarma se incorpora como docente en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE

El reconocido médico forense y presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, se sumó al equipo docente de la UCSE para dictar la cátedra de Medicina Forense en la carrera de Pericias Criminalísticas.

Hoy 19:24

La Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) anunció la incorporación del Dr. David Jarma como docente en la cátedra de Medicina Forense de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Pericias Criminalísticas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.

Médico cirujano y Doctor por la Universidad de Murcia (España), Jarma es además especialista en Medicina del Trabajo y Medicina Legal. Su trayectoria incluye haber sido Jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santiago del Estero y representante jurisdiccional del INCUCAI en la provincia durante más de 27 años. Actualmente, se desempeña como Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos, el otorgado por el Honorable Senado de la Nación Argentina en 2009 por su labor de concientización en torno a la donación y ablación de órganos en la provincia.

Tras una extensa trayectoria académica en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Jarma aceptó el desafío de sumarse al cuerpo docente de la UCSE. En la cátedra trabajará junto a las médicas Mara Garnica y Karina Elías, quienes acompañarán a más de 50 estudiantes de la carrera, bajo la coordinación del Lic. Esp. Jorge Sabasta, director de carreras de la Facultad.

El Decano de la Facultad, Abg. Esp. Gabriel Ávila, expresó que la incorporación del Dr. Jarma representa “un galardón y una potenciación de la oferta educativa de la Unidad Académica”. Además, destacó que sumar profesionales de reconocida trayectoria forma parte de la política institucional de la UCSE, lo que permitirá fortalecer tanto la formación de grado como la expansión hacia nuevas áreas de posgrado.

Con esta incorporación, la UCSE reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de los futuros profesionales en el campo de las ciencias forenses.