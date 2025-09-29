Ingresar
Martín Fierro 2025 en vivo: arrancó la gran entrega de los premios de la televisión argentina

Con la conducción central de Santiago del Moro, comenzó la ceremonia que reconocerá lo mejor de la televisión argentina en 35 categorías. El evento se transmite por Canal 7 Santiago del Estero.

Hoy 21:08

La espera terminó: los Premios Martín Fierro 2025 ya están en marcha. Tras una alfombra roja cargada de figuras y glamour en el Hotel Hilton de Puerto Madero, arrancó la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

El encargado de conducir la gala es Santiago del Moro, quien por tercera edición consecutiva se pone al frente del evento más importante de la pantalla chica, donde se premiará a lo mejor de la televisión en 35 ternas.

La previa y la alfombra roja

La cobertura comenzó temprano, desde las 17 horas, con Pía Shaw y Sofía Martínez mostrando la llegada de los invitados. A las 19 horas se abrió la tradicional alfombra roja, con looks que acapararon todas las miradas.

Las duplas de presentadores que recibieron a las celebridades fueron:

  • Iván de Pineda y Zaira Nara
  • Momi Giardina y Santi Talledo
  • Robertito Funes Ugarte y Sol Pérez

Con la alfombra ya cerrada, todas las miradas se trasladaron al salón principal, donde se desarrolla la esperada entrega de premios.

Los nominados

Entre las ficciones más destacadas están “El encargado” (eltrece) con Guillermo Francella y Gabriel Goity, “Iosi, el espía arrepentido” (eltrece) con Natalia Oreiro y “Margarita” (Telefe), protagonizada por Isabel Macedo junto a un elenco juvenil.

En el rubro periodístico, compiten programas como “A la tarde” (América) con Karina Mazzocco, “GPS” (América) con Rolando Graña y “LAM” (América) con Ángel de Brito, quien además suma una nominación personal a mejor labor periodística.

Otros rubros destacados son el humorístico/de actualidad con “Bendita” (elnueve) y “Pasó en América” (América); el deportivo, con la cobertura de la Copa América y los Juegos Olímpicos París 2024; y el de entretenimientos, donde figuran “Ahora caigo” (eltrece), “Escape perfecto” (Telefe) y “Los 8 escalones” (eltrece).

Además, habrá ternas para revelación, labor humorística, dirección, guion, conducción, panelista y cronista, entre muchas otras.

Una noche esperada

Con figuras, homenajes y la emoción característica de cada edición, los Martín Fierro 2025 ya comenzaron a escribir una nueva página en la historia de la televisión argentina.

TEMAS Martín Fierro 2025

