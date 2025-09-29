Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 23º
X
Espectaculos

Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala

El conductor de Gran Hermano se llevó el máximo galardón en la ceremonia organizada por Aptra. La gran fiesta de la televisión argentina reunió a las principales figuras en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Hoy 02:19
Santiago del Moro

El lunes 29 de septiembre, el Hotel Hilton de Puerto Madero fue escenario de la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, la celebración más importante de la televisión argentina. Con la presencia de las máximas figuras de la pantalla chica, la gala distinguió a los programas y profesionales más destacados de la temporada 2024.

La lista de nominados y ganadores:

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe


Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez – Telefe

Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece


Labor periodística femenina


Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe


Labor periodística masculina


Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve


Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe


Magazine


A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima – Eltrece

Big Show


Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América


Labor en conducción femenina


Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece


Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece


Panelista

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa – Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones – Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias – Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América – América


Actor protagonista de ficción


Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece


Actriz protagonista de ficción


Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico


A la tarde - América

GPS - América

LAM - América


Producción Integral


Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve


Gastronomía


Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación


Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe


Labor humorística


Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe


Musical


La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve


Noticiero diurno


Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve


Deportivo


Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública


Branded Content


El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 – Telefe

Aviso publicitario


Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla


Actriz de reparto


Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin después del amor - Eltrece


Actor de reparto


Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe


Cultural / educativo


Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América


Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece


Viajes / turismo

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

ADN buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer – NET

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece


Director de No Ficción

Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe

Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe

Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe

TEMAS Martín Fierro 2025

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  2. 2. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  3. 3. La gran polémica de la final del Clausura: ¿hubo offside de Mines en el gol de Comercio?
  4. 4. Los 20 puntos de la propuesta de Trump para terminar la guerra en Gaza
  5. 5. La felicidad de Tomás Mines y Facundo Flores tras el título conseguido con Comercio
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT