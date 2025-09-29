Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala

El conductor de Gran Hermano se llevó el máximo galardón en la ceremonia organizada por Aptra. La gran fiesta de la televisión argentina reunió a las principales figuras en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Hoy 02:19

El lunes 29 de septiembre, el Hotel Hilton de Puerto Madero fue escenario de la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, la celebración más importante de la televisión argentina. Con la presencia de las máximas figuras de la pantalla chica, la gala distinguió a los programas y profesionales más destacados de la temporada 2024.

La lista de nominados y ganadores:

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe



Jurados



Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece



Interés General



La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez – Telefe



Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece



Labor periodística femenina



Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe



Labor periodística masculina



Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve





Ficción



El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe



Magazine



A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima – Eltrece





Big Show



Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América



Labor en conducción femenina



Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece



Labor en conducción masculina





Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece



Panelista





Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa – Telefe





Entretenimiento





¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones – Eltrece





Cronista / Movilero



Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias – Telefe





Humorístico



Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América – América



Actor protagonista de ficción





Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece



Actriz protagonista de ficción



Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece



Periodístico



A la tarde - América

GPS - América

LAM - América



Producción Integral



Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve



Gastronomía



Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve



Revelación



Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe



Labor humorística



Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe



Musical



La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve



Noticiero diurno



Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve



Deportivo



Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública



Branded Content



El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 – Telefe



Aviso publicitario



Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla



Actriz de reparto



Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin después del amor - Eltrece



Actor de reparto



Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe



Cultural / educativo



Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América



Autor / Guionista





Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece





Viajes / turismo



Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve





Programa de Servicio





ADN buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer – NET





Director





Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece



Director de No Ficción





Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América

Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe

Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe

Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe