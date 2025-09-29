Alumnos del Instituto de Formación Salud realizaron una jornada de concientización en el Parque Aguirre

Estudiantes de distintas carreras de la institución dieron una muestra abierta a la comunidad en la que difundieron información sobre autismo, TDAH, dislexia y otras condiciones, con el objetivo de promover la inclusión y dar a conocer el rol de los futuros profesionales en el campo de la salud.

Hoy 20:41

Durante el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, los alumnos del Instituto de Formación Salud de Santiago del Estero llevaron adelante una jornada de concientización en el Parque Aguirre, en la que expusieron el trabajo que realizan como parte de su capacitación y la importancia de su futura labor en la sociedad. La actividad incluyó a estudiantes de diferentes cursos, como Acompañante Terapéutico, Auxiliar de Maestra Jardinera, Agentes Sanitarios, entre otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta tuvo como eje la difusión de información sobre condiciones como autismo, TDAH, dislexia y otras dificultades del desarrollo, buscando sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la inclusión y del acompañamiento especializado en ámbitos educativos y sociales.

Noemí Cardinali, profesora del instituto, explicó a Diario Panorama que la jornada funciona como una “muestra anual” en la que, de manera especial, los estudiantes de Acompañante Terapéutico presentan su labor. “El objetivo es que la sociedad conozca cuál es su función, el trabajo que se realiza con los alumnos y, sobre todo, la importancia de la inclusión de los niños con diferentes condiciones, dentro y fuera de los institutos educativos”, señaló.

Asimismo, destacó que este tipo de actividades no solo visibilizan el proceso de formación, sino también “la importancia de la función social que cumplirán los estudiantes al ingresar al campo laboral”.

Cardinali valoró la respuesta positiva del público, que se acercó para realizar consultas y dialogar con los alumnos sobre distintas condiciones. “Han podido orientar a la gente respecto de qué son estas dificultades, cómo se manifiestan y qué impacto tienen en la vida cotidiana”, puntualizó.

Con este tipo de iniciativas, el Instituto de Formación Salud reafirma su compromiso con la concientización, la inclusión y la preparación integral de futuros profesionales de la salud en Santiago del Estero.