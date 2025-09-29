Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

La gran polémica de la final del Clausura: ¿hubo offside de Mines en el gol de Comercio?

El delantero de Comitiva marcó el 1-1 ante Sportivo Fernández en posición dudosa. ¿Estaba adelantado?

Hoy 20:51

Comercio se consagró este domingo campeón del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” de la Liga Santiagueña tras vencer en los penales a Sportivo Fernández

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido terminó 1-1 con goles de Joaquín Carrizo y Tomás Mines, este último en posición dudosa en una jugada que generó una gran polémica.

Corría el minuto 32 cuando Joaquín Izurrieta ganó de cabeza para asistir a Mines, quien definió ante Salvatierra para empatar el partido, pero le jugada generó revuelo luego de observarse la posición del delantero en el momento que parte el pase. ¿Estaba adelantado? 

Lo cierto es que a instancias de su asistente Nicolás Figueroa, el árbitro principal Nelson Figueroa convalidó el gol.. Mirá el video.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Golpe al narcotráfico: la policía santiagueña secuestró más de 500 panes de cocaína
  3. 3. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT