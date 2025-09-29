La gran polémica de la final del Clausura: ¿hubo offside de Mines en el gol de Comercio?

El delantero de Comitiva marcó el 1-1 ante Sportivo Fernández en posición dudosa. ¿Estaba adelantado?

Hoy 20:51

Comercio se consagró este domingo campeón del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” de la Liga Santiagueña tras vencer en los penales a Sportivo Fernández.

El partido terminó 1-1 con goles de Joaquín Carrizo y Tomás Mines, este último en posición dudosa en una jugada que generó una gran polémica.

Corría el minuto 32 cuando Joaquín Izurrieta ganó de cabeza para asistir a Mines, quien definió ante Salvatierra para empatar el partido, pero le jugada generó revuelo luego de observarse la posición del delantero en el momento que parte el pase. ¿Estaba adelantado?

Lo cierto es que a instancias de su asistente Nicolás Figueroa, el árbitro principal Nelson Figueroa convalidó el gol.. Mirá el video.