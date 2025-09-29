Mukdise rompió el silencio: “A Scioli le dije que su gestión fue pésima y que perjudicó a Termas”

El intendente de Termas lo acusó de haber dañado a la región, especialmente por la pérdida del MotoGP.

El intendente de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, habló este lunes en Radio Panorama sobre el fuerte cruce que mantuvo con Daniel Scioli durante la Feria Internacional de Turismo. “No fue algo premeditado, pero no podía compartir una foto con alguien que tomó decisiones en contra de nuestra ciudad”, afirmó.

Mukdise relató que en pleno stand santiagueño le exigió a Scioli que se retirara y lo acusó de haber dañado a la región con su política turística, especialmente por la pérdida del MotoGP. “Le dije en la cara que su gestión era pésima y que nos perjudicó un montón. Antes de ser intendente soy termeño, y conozco el esfuerzo que hicieron generaciones para consolidar este destino”, señaló.

El jefe comunal sostuvo que su reacción fue “espontánea y sincera”, motivada por lo que consideró una injusticia hacia Termas y otras economías regionales. “El MotoGP no es del gobernador ni del intendente, es de toda una región. Y que nos lo quitaran fue un golpe enorme”, expresó.

Finalmente, Mukdise cuestionó la concentración de recursos en la Ciudad de Buenos Aires y defendió la necesidad de un turismo federal. “No podemos permitir que decisiones políticas sigan castigando al interior. Lo dije sin especular, porque Termas no se merece ese trato”, concluyó.