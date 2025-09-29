Reconstruyen en Añatuya el accidente en Ruta 21 donde murió un joven motociclista

Peritos especializados, junto a funcionarios judiciales y policiales, realizaron nuevas pericias para esclarecer el siniestro vial en el que perdió la vida Yoel Coria. Buscan determinar responsabilidades.

La Justicia avanzó este lunes en la investigación del violento accidente ocurrido en la Ruta 21, en la ciudad de Añatuya, donde perdió la vida el joven motociclista Yoel Coria.

Pasadas las 19, un equipo de peritos especializados, junto a funcionarios judiciales, policías y abogados de las partes, trabajó en el lugar del siniestro con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho y aportar más pruebas a la causa.

El choque se produjo cuando la motocicleta conducida por la víctima fue impactada de frente por un automóvil en el que viajaban tres personas. De acuerdo a los primeros estudios, los ocupantes del rodado mayor se encontraban en estado de ebriedad al momento del accidente.

Fuentes del caso indicaron que dos de los ocupantes fueron identificados en el lugar, mientras que un tercero se dio a la fuga, aunque se presentó a la Policía al día siguiente.