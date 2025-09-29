Ingresar
La Municipalidad organizó el encuentro Poetas del Norte Entero

El mismo reunió a representantes de varias provincias.

Hoy 22:00

Durante tres días, Santiago del Estero se convirtió en el punto de encuentro por la realización del ciclo “Poetas del Norte Entero”, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Subsecretaría de cultura de la provincia en el marco de la 15º Feria Provincial del Libro.

Reunió a más de 35 voces de diversas provincias en un encuentro multidisciplinario que combinó lecturas, mesas temáticas, intervenciones urbanas y música, con actividades en distintos espacios como el Centro de Convenciones Forum, la ribera del Río Dulce, el Mercado Armonía, el Patio del Indio Froilán y la Reserva Ashpa Kausay.

El viernes abrió con un homenaje a Pablo Raúl Trullenque a 25 años de su fallecimiento, la mesa “Poesía al encuentro” y en el Hemiciclo del Teatro del Pueblo tuvo lecturas dedicadas a Selva Yolanda “Pocha” Ramos.

El sábado, en el Mercado Armonía, hubo una intervención poética colectiva, en el Forum, debatió sobre “Poesía y canción”, mientras que la noche cerró en el Patio del Indio Frolián con lecturas.

El domingo, la mesa “Palabra y origen” analizó el desafío de escribir en una lengua extranjera y la relación con la poesía escrita en distintos idiomas. El cierre, en la Casa Argañaraz Alcorta, combinó poesía, proyecciones visuales con videopoemas.

"Por cuarto año consecutivo en Santiago del Estero y en virtud de las políticas culturales sostenidas por parte de la intendente, Ing. Norma Fuentes, la ciudad pudo ser escenario de la poesía del país, en una verdadera muestra de federalismo que pone en relieve el impulso de nuestra provincia en materia de integración y promoción cultural", indicó el director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño.

Agregó: “Poetas del Norte Entero” no se trata solamente de un festival literario, sino de un acto de reafirmación cultural".

