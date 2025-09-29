Ingresar
La Municipalidad participó en la Feria Internacional de Turismo

El evento se realiza en el predio de la Rural de Palermo.

Hoy 22:02

La Municipalidad de la Capital participó en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en La Rural de Buenos Aires, como parte del stand institucional de la Provincia de Santiago del Estero, que se desarrollará hasta este martes.

Ante una importante cantidad de visitantes, el municipio presentó su propuesta turística con foco en sus atracciones religiosas, culturales y deportivas, reforzando a la Madre de Ciudades como destino consolidado del NOA.

La feria abrió sus puertas al público el sábado 27 y el domingo 28 pasados, donde hubo shows en vivo, charlas y degustaciones gastronómicas. En tanto, los días lunes 29 y martes 30 estuvieron destinados exclusivamente a rondas de negocios, capacitaciones y encuentros profesionales.

Cabe recordar que, el año pasado, la Municipalidad de la Capital fue distinguida por su adhesión al programa “Municipios Turísticos Sostenibles” de la Secretaría de Turismo de la Nación, que reconoce a las ciudades que cuentan con una estrategia coordinada para contribuir a una mejora integral de la accesibilidad turística y capacita al personal del área en ese sentido.

