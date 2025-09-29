Gran Hermano ganó el Martín Fierro al mejor reality de la televisión argentina

El programa de Telefé, que se transmitió por Canal 7 de Santiago del Estero, se llevó la estatuilla en la categoría reality durante la entrega de los Martín Fierro 2025.

Hoy 22:34

En una noche cargada de emociones, Gran Hermano fue consagrado como el mejor reality en la 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, celebrada en Puerto Madero y transmitida en vivo por Canal 7 Santiago del Estero.

El ciclo, que en su última edición volvió a generar un fenómeno televisivo y en redes sociales, logró imponerse en una de las categorías más competitivas de la gala organizada por APTRA.

Además, en Santiago del Estero la temporada completa de Gran Hermano se vivió por Canal 7, que acompañó cada instancia del reality hasta su consagración en la ceremonia de premiación.

El orgullo provincial también estuvo presente, ya que Eugenia Ruiz, la santiagueña que conquistó al público con su carisma, llegó hasta el grupo de los cuatro mejores finalistas del certamen.

La producción de Telefe celebró el premio con la presencia de los exparticipantes más destacados, quienes fueron ovacionados por el público.