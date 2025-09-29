Con el recuerdo del santiagueño Leo Dan, rindieron homenaje a los artistas en el “In Memoriam” de los Martín Fierro 2025

La ceremonia incluyó un emotivo momento de recuerdo a figuras destacadas de la televisión y la música, entre ellas el legendario cantante santiagueño.

Hoy 22:57

La 53ª entrega de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, realizada en Puerto Madero y transmitida en vivo por Canal 7 Santiago del Estero, tuvo uno de sus pasajes más conmovedores con el segmento “In Memoriam”, en el que se recordó a personalidades fallecidas de la cultura y los medios.

Entre los nombres destacados apareció el del cantante santiagueño Leo Dan, ícono de la música popular argentina y latinoamericana, cuyo legado artístico continúa vigente en varias generaciones.

El reconocimiento fue recibido con emoción por el público presente, que acompañó el homenaje con un aplauso cerrado, reflejando el cariño y la admiración que el artista supo cosechar a lo largo de su extensa carrera.