Neder: “A frenar en las urnas este gobierno nacional de la derecha y la usura financiera”

El senador encabezó este lunes un plenario de Fuerza Patria Peronista en Tintina, departamento Moreno.

Hoy 23:10

Fuerza Patria Peronista realizó este lunes un plenario dirigencial en la ciudad de Tintina, departamento Banda, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y diputado nacional, Marcelo Barbur; entre otras autoridades.

Tras la apertura y bienvenida a cargo de la dirigente Zonia Carabajal, el mensaje central estuvo a cargo de “Pichón” Neder, quien expresó: “Somos el peronismo, vayamos con humildad y respeto a golpear la puerta de cada compañero y vecino, aquí en Tintina y en toda la provincia, que seguramente nos van a ayudar a ganar esta elección con compromiso y participación”.

“Hay que frenar en las urnas a este Gobierno Nacional de la derecha y la usura financiera, que nada tiene que ver con los problemas del país y de la gente. Sólo les interesa pedir cada vez más plata para distribuirla entre sus socios y amigos, así como lo hicieron con esas cerealeras multinacionales que se acaban de quedar con 1.700.000 millones de dólares en apenas tres días, perjudicando a los verdaderos productores agropecuarios”, apuntó.

“En estos casi dos años que va de mandato no han hecho otra cosa que hacer negocios, destruyendo la pequeña y mediana empresa. A las clases medias las mandan a la pobreza, y de la pobreza pasan a la indigencia. Los convoco a todas y todos: Fuerza Patria Peronista el 26 de octubre para ponerle freno a esta realidad perversa, recuperando el federalismo como herramienta fundamental de crecimiento y desarrollo”, concluyó.