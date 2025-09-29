Neder: “A frenar en las urnas este gobierno nacional de la derecha y la usura financiera”

El senador encabezó este lunes un plenario de Fuerza Patria Peronista en Tintina, departamento Moreno.
Fuerza Patria Peronista realizó este lunes un plenario dirigencial en la ciudad de Tintina, departamento Banda, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y diputado nacional, Marcelo Barbur; entre otras autoridades.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Tras la apertura y bienvenida a cargo de la dirigente Zonia Carabajal, el mensaje central estuvo a cargo de “Pichón” Neder, quien expresó: “Somos el peronismo, vayamos con humildad y respeto a golpear la puerta de cada compañero y vecino, aquí en Tintina y en toda la provincia, que seguramente nos van a ayudar a ganar esta elección con compromiso y participación”.
“Hay que frenar en las urnas a este Gobierno Nacional de la derecha y la usura financiera, que nada tiene que ver con los problemas del país y de la gente. Sólo les interesa pedir cada vez más plata para distribuirla entre sus socios y amigos, así como lo hicieron con esas cerealeras multinacionales que se acaban de quedar con 1.700.000 millones de dólares en apenas tres días, perjudicando a los verdaderos productores agropecuarios”, apuntó.
“En estos casi dos años que va de mandato no han hecho otra cosa que hacer negocios, destruyendo la pequeña y mediana empresa. A las clases medias las mandan a la pobreza, y de la pobreza pasan a la indigencia. Los convoco a todas y todos: Fuerza Patria Peronista el 26 de octubre para ponerle freno a esta realidad perversa, recuperando el federalismo como herramienta fundamental de crecimiento y desarrollo”, concluyó.