Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago

El Vicegobernador provincial participó de la inauguración de importantes obras de infraestructura en el Club Atlético Unión Santiago, hecho que marca un hito de transformación y progreso para la institución.

Hoy 23:19

"Cuándo una institución crece, cuando una institución progresa, también nosotros los que formamos parte del Gobierno de Gerardo Zamora nos alegramos y nos comprometemos a fortalecer el presente y también esa proyección hacia el futuro que tiene, en este caso, esta institución deportiva", expresó en su mensaje.

Agregó: "Unión Santiago es la cuna del fútbol infantil em Santiago del Estero y que ha dado grandes glorias al fútbol santiagueño y nacional. Hoy, con el mejoramiento de estas instalaciones, con estas obras que inaugura esta noche, también demuestra que es una gran institución deportiva con muchos años de trayectoria".

Finalmente, señaló: "Muchas gracias por hacernos parte en este paso tan importante y les dejamos el compromiso y el acompañamiento del gobernador Gerardo Zamora y de todo el gobierno de la provincia de Santiago del Estero".

