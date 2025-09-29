Susana Giménez ganó el Martín Fierro a la mejor labor en conducción femenina

La diva de la televisión argentina fue distinguida en la ceremonia realizada en Puerto Madero.
En la 53ª edición de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, la icónica conductora Susana Giménez recibió el galardón a la mejor labor en conducción femenina, consolidando una vez más su lugar como una de las figuras más importantes de la pantalla chica.
La entrega, organizada por APTRA y transmitida en vivo por Canal 7 Santiago del Estero, vivió un momento de especial ovación cuando la diva subió al escenario para agradecer el reconocimiento.
Con una trayectoria marcada por el carisma y el éxito, Susana fue celebrada por colegas y espectadores como una referente indiscutida de la televisión argentina.