Susana Giménez ganó el Martín Fierro a la mejor labor en conducción femenina

La diva de la televisión argentina fue distinguida en la ceremonia realizada en Puerto Madero.

Hoy 23:37

En la 53ª edición de los premios Martín Fierro de Televisión 2025, la icónica conductora Susana Giménez recibió el galardón a la mejor labor en conducción femenina, consolidando una vez más su lugar como una de las figuras más importantes de la pantalla chica.

La entrega, organizada por APTRA y transmitida en vivo por Canal 7 Santiago del Estero, vivió un momento de especial ovación cuando la diva subió al escenario para agradecer el reconocimiento.

Con una trayectoria marcada por el carisma y el éxito, Susana fue celebrada por colegas y espectadores como una referente indiscutida de la televisión argentina.

TEMAS Martín Fierro 2025 Susana Giménez

