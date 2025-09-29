Martín Fierro 2025: el sentido homenaje póstumo a una leyenda del periodismo, Jorge Lanata

En la gala de los Martín Fierro 2025, se rindió un emotivo homenaje a Jorge Lanata, reconociendo su legado como una de las figuras más influyentes del periodismo argentino.

Uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2025 fue el homenaje póstumo a Jorge Lanata, quien dejó una marca imborrable en la historia del periodismo nacional. Su trayectoria, que abarcó décadas de investigación, programas emblemáticos y reportajes que marcaron agenda, fue recordada con respeto y admiración.

Durante la ceremonia, se proyectó un emotivo video con los hitos de su carrera, destacando su compromiso con la verdad, la investigación y la libertad de expresión. Compañeros de profesión y personalidades del medio compartieron palabras de cariño y reconocimiento, resaltando su influencia en generaciones de periodistas.

El homenaje permitió al público revivir su pasión por la comunicación y reafirmar su legado como referente indiscutido del periodismo argentino, dejando claro que la huella de Jorge Lanata perdurará en la historia de los medios del país.