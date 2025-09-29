Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 24º
X
Espectaculos

Martín Fierro 2025: el sentido homenaje póstumo a una leyenda del periodismo, Jorge Lanata

En la gala de los Martín Fierro 2025, se rindió un emotivo homenaje a Jorge Lanata, reconociendo su legado como una de las figuras más influyentes del periodismo argentino.

Hoy 23:46

Uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2025 fue el homenaje póstumo a Jorge Lanata, quien dejó una marca imborrable en la historia del periodismo nacional. Su trayectoria, que abarcó décadas de investigación, programas emblemáticos y reportajes que marcaron agenda, fue recordada con respeto y admiración.

Durante la ceremonia, se proyectó un emotivo video con los hitos de su carrera, destacando su compromiso con la verdad, la investigación y la libertad de expresión. Compañeros de profesión y personalidades del medio compartieron palabras de cariño y reconocimiento, resaltando su influencia en generaciones de periodistas.

El homenaje permitió al público revivir su pasión por la comunicación y reafirmar su legado como referente indiscutido del periodismo argentino, dejando claro que la huella de Jorge Lanata perdurará en la historia de los medios del país.

TEMAS Martín Fierro 2025 Jorge Lanata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Golpe al narcotráfico: la policía santiagueña secuestró más de 500 panes de cocaína
  3. 3. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT