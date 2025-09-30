Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela

El periodista analizó el tema “Gaucho” y cuestionó a la cantante por “romantizar y naturalizar las drogas y las armas”. Relacionó su mensaje con el caso de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

El periodista Eduardo Feinmann apuntó contra La Joaqui al analizar la letra de “Gaucho”, una canción lanzada en 2017 por la artista. Durante su programa Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Mitre, el conductor criticó duramente a la cantante y vinculó el contenido del tema con el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las jóvenes halladas asesinadas en Florencio Varela.

Tras leer fragmentos de la letra, Feinmann expresó su rechazo: “¿Cuándo pasamos de escuchar canciones de amor a esta porquería?”, cuestionó. Y agregó: “Es impresionante. Algo pasó en nuestra sociedad. Los valores están totalmente trastocados. ¿Y esto es una letra de amor? La nena buena de los nenes malos, ¿qué tal?”.

En la misma línea, su colega Gabriel Iezzi sostuvo que en los últimos 15 o 20 años se produjo un cambio profundo en los valores y la moral.

Finalmente, Feinmann vinculó el crimen de las tres jóvenes con el tipo de mensajes presentes en algunas letras musicales: “Ustedes se preguntan por qué la Argentina está conmovida con este caso. Tiene que ver mucho con esto: romantizar y naturalizar drogas y armas”, concluyó.