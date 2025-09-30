Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025

La ex participante de Gran Hermano sorprendió a la modelo al recordarle sus críticas hacia Roberto García Moritán en plena transmisión desde el Hotel Hilton.

Hoy 02:38

La 53° edición de los Premios Martín Fierro dejó momentos de emoción, glamour y también de tensión. En plena alfombra roja del evento realizado en el Hotel Hilton de Buenos Aires, la ex “hermanita” Eugenia Ruiz protagonizó un incómodo cruce con la modelo Priscila Crivocapich, quien se encontraba entrevistando para la transmisión oficial.

El episodio comenzó cuando Diego Poggi presentó a Ruiz destacando que, aunque brilló en Gran Hermano, en sus redes sociales suele opinar sin filtros sobre distintas figuras del espectáculo. Fue entonces cuando Crivocapich le preguntó si alguien le había reprochado sus comentarios. La respuesta de Ruiz sorprendió a todos: “No, por suerte. Hablé de tu novio y no me dijiste nada, lo queremos, le mandamos un besote”, dijo en alusión a sus críticas hacia Roberto García Moritán.

La modelo, visiblemente incómoda, se limitó a responder: “No te digo nada yo”, mientras Ruiz cerraba la situación con humor: “¡Qué novia tiene Moritán, eh!”.

El cruce rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la alfombra roja de los Martín Fierro 2025. La celebración reunió a las principales figuras de la televisión argentina en un salón ambientado con mesas de manteles negros, vajilla blanca y sillas de acrílico transparente, en un marco de elegancia que contrastó con el inesperado episodio entre Ruiz y Crivocapich.