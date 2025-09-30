Ingresar
El tiempo para este martes 30 de septiembre en Santiago del Estero: posibles lluvias y una máxima de 25ºC

Se esperan tormentas aisladas durante la mañana en una jornada con cielo mayormente nublado y ráfagas de viento del sector sudeste.

Hoy 06:32

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y posibles tormentas aisladas acompañadas por ráfagas de vientos del sector sudeste.

Hacia la tarde, cielo mayormente nublado, vientos del sudeste rotando al noroeste y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles la máxima treparía hasta los 27ºC en una jornada con cielo mayor a parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

