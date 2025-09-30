Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Era de Estudiantes, pero Newells se lo empató sobre el final

El Pincha ganaba en Rosario y era puntero, pero sobre la hora la Lepra logró el 1-1.

Hoy 21:31

Newell’s y Estudiantes igualaron 1-1 este martes en Rosario, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en un duelo que enfrentó a dos equipos con presentes opuestos.

El Pincha, que llegaba golpeado en el plano internacional, se puso en ventaja a los 30 minutos del segundo tiempo gracias a un tanto de Eric Meza. El gol silenció al Coloso Marcelo Bielsa y encendió la ilusión de los platenses de trepar a la cima de la zona A.

Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, apareció Luciano Lollo en tiempo cumplido para estampar la igualdad y desatar el desahogo leproso. El 1-1 final calmó en parte las aguas en Rosario, donde el clima estaba cargado por la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT