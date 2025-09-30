Era de Estudiantes, pero Newells se lo empató sobre el final

El Pincha ganaba en Rosario y era puntero, pero sobre la hora la Lepra logró el 1-1.

Hoy 21:31

Newell’s y Estudiantes igualaron 1-1 este martes en Rosario, en el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en un duelo que enfrentó a dos equipos con presentes opuestos.

El Pincha, que llegaba golpeado en el plano internacional, se puso en ventaja a los 30 minutos del segundo tiempo gracias a un tanto de Eric Meza. El gol silenció al Coloso Marcelo Bielsa y encendió la ilusión de los platenses de trepar a la cima de la zona A.

Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, apareció Luciano Lollo en tiempo cumplido para estampar la igualdad y desatar el desahogo leproso. El 1-1 final calmó en parte las aguas en Rosario, donde el clima estaba cargado por la crisis futbolística que atraviesa el equipo.