Tras la eliminación en la Libertadores, Estudiantes va por la cima ante un Newell's que no levanta cabeza

El Pincha visita a la Lepra en el partido que cerrará la décima decha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 07:31

Estudiantes de La Plata visitará este martes a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 19.00, en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha buscará reponerse de su reciente eliminación en la Copa Libertadores y trepar a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra atraviesa un duro presente que lo mantiene en el penúltimo lugar de la tabla.

El equipo rosarino, dirigido por Cristian Fabbiani, arrastra un mes complicado: perdió el clásico con Rosario Central, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Belgrano y apenas consiguió una victoria en sus últimos compromisos. La crisis deportiva derivó en una autoconvocatoria de hinchas que reclamaron elecciones anticipadas, incrementando la tensión. Tras la dura caída 3-0 ante el Pirata, la polémica creció por un posteo de Gimena Vascon, esposa del entrenador, quien escribió “hermosa cama” en redes sociales y luego lo eliminó.

Por el lado del visitante, los dirigidos por Eduardo Domínguez deberán dar vuelta la página después de la eliminación por penales ante Flamengo en los cuartos de final de la Libertadores. Más allá del golpe anímico, el Pincha dejó una buena imagen y ahora se enfocará de lleno en el Clausura, donde necesita sumar para alcanzar la cima y también seguir escalando en la tabla anual que define los cupos a copas internacionales.

De todas maneras, el DT sigue de cerca la evolución de Guido Carrillo y Román Gómez, que terminaron con molestias físicas en el último encuentro.

Datos del partido

Hora: 19.00

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Facundo Tello

TV: TNT Sports Premium