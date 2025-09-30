En vivo: tras la eliminación en la Libertadores, Estudiantes va por la cima ante un Newells que no levanta cabeza

El Pincha visita a la Lepra en el partido que cerrará la décima decha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 19:52

Estudiantes de La Plata visitará este martes a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 19.00, en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha buscará reponerse de su reciente eliminación en la Copa Libertadores y trepar a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra atraviesa un duro presente que lo mantiene en el penúltimo lugar de la tabla.

