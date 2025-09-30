Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 24º
X
Somos Deporte

En vivo: tras la eliminación en la Libertadores, Estudiantes va por la cima ante un Newells que no levanta cabeza

El Pincha visita a la Lepra en el partido que cerrará la décima decha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 19:52

Estudiantes de La Plata visitará este martes a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 19.00, en el cierre de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha buscará reponerse de su reciente eliminación en la Copa Libertadores y trepar a la cima de la Zona A, mientras que la Lepra atraviesa un duro presente que lo mantiene en el penúltimo lugar de la tabla.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT