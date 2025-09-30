El Inter Miami de Messi quiere estirar su buen momento ante Chicago Fire

Las Garzas buscan otro triunfo en la MLS para terminar la fase regular lo más arriba posible.

Hoy 07:38

Inter Miami enfrentará este martes a Chicago Fire desde las 20.30 (hora argentina) en el Chase Stadium, por una nueva jornada de la MLS. El equipo de Lionel Messi, dirigido por Javier Mascherano, viene de empatar 1-1 ante Toronto, mientras que los Red Machine llegan en alza tras vencer 2-0 a Columbus Crew.

Las Garzas atraviesan un buen momento: sumaron 10 de los últimos 12 puntos en juego y ya aseguraron su lugar en los playoffs. El objetivo ahora es terminar lo más alto posible en la fase regular para contar con ventaja en los mano a mano.

El capitán argentino buscará volver al gol tras quedarse en blanco en Canadá. Hasta el momento, Messi acumula 24 tantos en 24 partidos, manteniéndose como máximo artillero de la temporada. Su sociedad con Luis Suárez será clave en un duelo que promete ritmo y emociones.

Probable formación de Inter Miami

Óscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Posible once de Chicago Fire

Christopher Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Samuel Rogers, Jonathan Bamba; André Franco, Dje D Avilla, Philip Zinckernagel; Leonardo Barroso, Hugo Cuypers y Andrew Gutman. DT: Gregg Berhalter.

Datos del partido

Hora: 20.30 (Argentina)

Estadio: Chase Stadium

TV: Apple TV