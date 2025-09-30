En un partidazo, el Inter Miami de Messi cayó ante Chicago Fire

Las Garzas perdieron como locales por 5-3 y no pudieron estirar su buen momento.

Hoy 23:10

En un vibrante encuentro disputado en el Chase Stadium, Inter Miami perdió 5-3 frente a Chicago Fire por la fecha 29 de la MLS, en un duelo cargado de goles y emociones. Con este resultado, la Red Machine aseguró su clasificación al play-in del torneo, mientras que las Garzas dejaron escapar una gran oportunidad de afirmarse en la pelea.

El inicio fue letal para los locales: Dje D’Avilla, Jonathan Dean y Rominigue Kouamé adelantaron a Chicago en apenas unos minutos. Sin embargo, el equipo de Gerardo Martino reaccionó gracias a Tomás Avilés y un doblete de Luis Suárez, que puso el 3-3 y levantó a los hinchas en Miami.

La ilusión, de todos modos, duró poco. Primero Justin Reynolds y luego Brian Gutiérrez volvieron a golpear para los de Illinois, decretando el 5-3 definitivo.