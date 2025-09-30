El clásico de Manuel Puig regresa al cine con Jennifer Lopez como protagonista

Con elenco latino y mirada diversa, El beso de la mujer araña vuelve al cine casi cuatro décadas después de la versión brasileña de 1985.

Hoy 07:51

La estrella latina se refirió al valor cultural y social de la nueva adaptación de la obra de Manuel Puig, en un contexto en el que comunidades latinas y queer enfrentan discriminación.

En diálogo con CBS Sunday Morning, Jennifer Lopez destacó que la nueva versión cinematográfica de Kiss of the Spider Woman, dirigida por el ganador del Oscar Bill Condon, llega en un momento clave: “En tiempos de odio, el amor es la respuesta, y de eso trata realmente la película”.

La actriz y productora aseguró que la cinta funciona como “una carta de amor a la comunidad latina y a la comunidad queer”, subrayando que ambas están siendo “demonizadas y marginadas”. En ese sentido, celebró que la historia vuelva a ponerse en pantalla con tres protagonistas latinos y con un rol central interpretado por un actor de la comunidad queer.

Lopez comparte elenco con Diego Luna y Tonatiuh, en una trama ambientada en la Argentina de los años ’80 bajo régimen militar. La película, basada en la novela de Manuel Puig y en el exitoso musical de Broadway de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, narra la relación entre Molina, un escaparatista gay preso por “indecencia”, y Valentín, un militante político. Para sobrellevar el encierro, Molina cuenta historias sobre su actriz favorita, Ingrid Luna, personaje interpretado por Lopez.

Consultada sobre una eventual nominación al Oscar —tras haber sido considerada ignorada en ocasiones anteriores por Selena (1997) y Hustlers (2019)—, la artista aseguró que hoy no se aferra a las expectativas: “La alegría está en hacerlo. Es maravilloso que la gente reconozca tu trabajo, eso ya es suficiente. No es que no quieras más, pero me di cuenta de que no lo necesito como cuando era más joven”.

Kiss of the Spider Woman tendrá su estreno en cines el 10 de octubre, bajo el sello de Lionsgate, Roadside Attractions y LD Entertainment.