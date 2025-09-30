YouTube le pagará 22 millones de dólares a Donald Trump para poner fin a su demanda

La plataforma tomó esa decisión tras el asalto al Capitolio, en 2021. El republicano presentó acciones legales por censurar su discurso.

Hoy 08:35

YouTube aceptó pagar 22 millones de dólares a Donald Trump para poner fin a una demanda que había iniciado el presidente de Estados Unidos por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos, luego del asalto al Capitolio de 2021, según un documento judicial publicado el lunes.

La empresa filial de Google es la última red social, después de Meta y X, en sellar un acuerdo judicial con el mandatario republicano. El republicano de 79 años presentó acciones legales contra estas empresas por censurar su discurso.

Es que las principales plataformas sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump después de que sus seguidores atacaran la sede del poder Legislativo, por temor a que promoviera más violencia con afirmaciones falsas de que el demócrata Joe Biden había hecho fraude en las presidenciales de 2020.

El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin fines de lucro llamada Trust for the National Mall, que se "dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall, para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca", según el escrito.

Además de los 22 millones de dólares para el proyecto del salón de baile de Trump, YouTube acordó pagar 2,5 millones de dólares a otros aliados de Trump, entre ellos la American Conservative Union.