Triple femicidio de Florencio Varela: indagan a Víctor Sotacuro y a su sobrina

Ambos están acusados de dar apoyo a la camioneta que se llevó a Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). En las últimas horas encontraron el Volkswagen Fox que utilizaron.

Hoy 08:59

La investigación por el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela continúa este martes 30 de septiembre con las indagatorias Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J".



En las últimas horas encontraron el auto que presuntamente se usó como apoyo

La Policía Bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro. El hallazgo fue este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes.

Se trata de la Chevrolet Blanca que manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen en Florencio Varela. En él también iba Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro y séptima detenida en la causa.



Varios detenidos

La causa por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ya tiene siete detenidos. Pero la Justicia todavía busca a dos prófugos que serían los planificadores del brutal asesinato y el engranaje principal del supuesto grupo narco. Son Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio.

La investigación establece que ambos forman parte de un peligroso clan familiar ligado al delito organizado, sobre todo en el narcotráfico, que vino desde Perú a sembrar terror a la Argentina. Las pericias indicaron que los acusados actuaron con perversidad y ensañamiento, dejaron un mensaje mafioso y hasta habrían hecho una transmisión en vivo del crimen para “aleccionar” a otros grupos.