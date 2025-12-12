El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la jornada podrían persistir las lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes marcado por la inestabilidad en Santiago del Estero. Según los datos oficiales actualizados, la jornada del 12 de diciembre presentará condiciones cambiantes, con lluvias y tormentas durante gran parte del día, aunque el cierre llegará con un cielo más calmo.
Durante la madrugada se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y el 100%. La temperatura rondará los 21°C, mientras que los vientos del sector este soplarán entre 13 y 22 km/h. En las primeras horas de la mañana, la lluvia continuaría: se esperan tormentas con una probabilidad del 10% al 40%, y la temperatura ascenderá levemente hasta los 22°C.
Hacia la tarde, el tiempo comenzará a mejorar. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin chances de lluvias, y la temperatura trepará hasta los 33°C, con vientos del sector sur entre 7 y 12 km/h. La noche seguirá en la misma línea, con nubosidad variable y unos 25°C, en un ambiente más estable y húmedo.
Cómo seguirá el fin de semana
El sábado continuará caluroso y sin lluvias, con una mínima de 21°C y una máxima de 35°C. El domingo, en tanto, tendrá condiciones similares: mínima de 20°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.