SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 22º
Santa Fe: un hombre murió apuñalado por un sujeto que se dio a la fuga

Un hombre de 36 años fue asesinado de una puñalada en Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de Rosario, Santa Fe, en un ataque ocurrido en la noche del lunes.

Hoy 08:51

El hecho se produjo en inmediaciones de Matheu y Suárez, donde el atacante le asestó una puñalada en el pecho a la víctima, identificado como N.F.B., de 36 años.

Según lo informado por La Capital de Rosario, el fallecido tenía antecedentes penales por robo calificado, lesiones y portación de armas.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaba en el lugar para intentar dilucidar la mecánica, circunstancias y autor del ataque.

TEMAS Santa Fe

