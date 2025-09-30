Detienen en Tucumán un camión denunciado como robado en Salta y hallan un cargamento de droga

El rodado de carga quedó varado sobre la ruta nacional 9, a la altura del acceso a la ruta provincial 311, que conduce a San Pedro de Colalao.

Hoy 08:57

Un camión que había partido en las últimas horas del lunes desde Rosario de la Frontera, en Salta, hacia Tucumán, fue denunciado como robado por su propietario, quien tras dar aviso a las autoridades, usó el sistema de GPS del vehículo para cortar el paso de combustible y forzar su detención.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rodado de carga quedó varado sobre la ruta nacional 9, a la altura del acceso a la ruta provincial 311, que conduce a San Pedro de Colalao. Allí lo encontraron efectivos policiales de la comisaría de Trancas, quienes al revisarlo se dieron con unos 50 kilos de marihuana ocultos entre los muebles que ocupaban el compartimiento de carga.

De inmediato se procedió al secuestro de la droga y a la aprehensión de los cuatro ocupantes del camión, tres hombres y una mujer, al tiempo que se dio intervención a la justicia federal para que se hiciera cargo de la causa.

Según se informó, pocas horas antes el camión había trasladado una carga de chatarra desde Tucumán hacia territorio salteño, recorrido que era parte de su hoja de ruta habitual.

La pesquisa deberá determinar ahora, por un lado, la procedencia de la droga y su destino, además de ahondar en la denuncia por robo radicada Salta por el propietario del camión, a fin de deslindar responsabilidades en torno al delito más grave que es el de narcotráfico.