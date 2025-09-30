Murió Adriana Aizenberg, actriz de una brillante trayectoria en teatro, cine y televisión

Formó parte de obras, películas y series emblemáticas, y fue reconocida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Tenía 86 años.

Hoy 09:06

La comunidad artística argentina despide con pesar a Adriana Aizenberg, quien murió este 29 de septiembre de 2025 a los 86 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad de la que fue parte activa y en la que llegó a desempeñarse como dirigente sindical.

Nacida el 1º de diciembre de 1938 en Santa Fe, la artista se trasladó a Buenos Aires en su juventud y dio sus primeros pasos en el teatro Fray Mocho, con la obra Historias para ser contadas.

Se formó con Augusto Fernandes y participó en la experiencia fundacional del grupo ETEBA, junto a referentes como Lito Cruz, Helena Tritek y Héctor Bidonde, entre otros. También integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, dirigido por David Stivel.

Su compromiso con la profesión la llevó a afiliarse al sindicato en 1964 y a ocupar cargos de conducción en los años noventa. En 2004 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por Actores y el Senado de la Nación.

Desde el sindicato de actores expresaron su dolor con un comunicado en el que le enviaron condolencias a la familia. “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y exdirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión“, comunicaron en sus redes sociales y sitio web.

Una carrera marcada por la versatilidad

En teatro participó en numerosas producciones, entre ellas La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, Venecia, El violinista en el tejado, Extraños en un tren y La calle 42.

En cine dejó su huella en títulos emblemáticos como La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, El amigo alemán y Los delincuentes.

En televisión y en producciones para plataformas también fue parte de decenas de ficciones: Poliladron, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Signos, Loco por vos, El encargado y Planners, entre muchas otras.