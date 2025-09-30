Trágico desenlace: tras una agonía de 13 días falleció un hombre que cayó de una escalera

La víctima tenía 49 años y permaneció internada 13 días en el CIS Banda, donde finalmente falleció a causa de las graves lesiones sufridas al caer de una escalera cuando cortaba pomelos.

Hoy 09:21

Un trágico hecho enlutó a la ciudad de Quimilí, departamento Moreno. Un hombre de 49 años, identificado como Manuel Núñez, murió este lunes luego de agonizar durante 13 días en el CIS Banda, tras caer de una escalera mientras intentaba cortar pomelos en su domicilio del barrio Calasanz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió el pasado martes 16 de septiembre, alrededor de las 17. Núñez se encontraba en lo alto de una escalera realizando la tarea, cuando perdió la estabilidad y se precipitó al suelo, sufriendo lesiones de consideración.

De inmediato, su hermano lo trasladó al hospital zonal, donde el médico de guardia le diagnosticó politraumatismos y ordenó su derivación al CIS Banda para una atención más compleja.

Pese a los esfuerzos médicos, la gravedad de las heridas terminó provocando su deceso en la tarde de este lunes, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 29°.